الأردن يدين العملية الارهابية في اسطنبول

Tweet



دانت الحكومة اليوم الاحد بشدة، الحادث الارهابي الذي استهدف محتفلين براس السنة في مدينة إسطنبول التركية ، واوقع عشرات الضحايا. السبيل - بترادانت الحكومة اليوم الاحد بشدة، الحادث الارهابي الذي استهدف محتفلين براس السنة في مدينة إسطنبول التركية ، واوقع عشرات الضحايا.



وقدّم وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، تعازي الحكومة بالضحايا الابرياء، مجددا موقف الاردن الرافض للارهاب بجميع اشكاله.



واكد الدكتور المومني، وقوف الأردن مع الحكومة والشعب التركيين، لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار تركيا والمنطقة باسرها.



وقال ان مواجهة الإرهاب الذي ضرب تركيا وغيرها من الدول، يستدعي مضاعفة الجهود الدولية لاجتثاث آفة الارهاب ومن يقف خلفها والتي تشكل تهديدا متزايدا للسلام والامن العالميين.