''السبيل'' تكشف تفاصيل سكن مواطن بـ''عبارة'' (صور)

ضياع بدأ المعاناه عندما فقد خيمته التي كان يعيش بها ، ففضل العيش في عباره مياه حتى لا يسأل احد ، حيث يتفاضى راتبا من وزارة التنميه يقدر 45 دينار ارني .احد النشطاء نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور هذا المواطن في وضع لا يحسد عليه ، نام في عباره للمياه ، ملابس قديمة، وشعر طويل ، يعيش على قليل من الطعام والماء ، بجانبه القرآن الكريم .من هنا بدأت قصه المواطن الاردني تنتشر بين الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبدات التعليقات والاستهجان والغضب عليهم ،فتحركت مديريه تنميه المفرق وقامت باحضار درزي الى جمعيه الخالديه للتربيه الخاصة من اجل المبيت وتوفير الطعام والماء له .فما كان من اهالي الخالديه الكرام اهل الكرم والنخوة الا مد يد العون والمساعده ، فمنهم من احضر الطعام والماء والدواء ، وتامين الملابس ، وتقديم كل سبل الراحه له من خلال وجوده في جمعيه الخالديه للتربيه الخاصة والتي عملت توفير كل ما يحتاج له .في اليوم الثاني قام المواطن قاسم شلاش الخالدي بالتبرع بمنزل للمواطن درزي مدى الحياة وتكفل براتب شهري 30 دينار من كل شهر ، وتم تسليم المنزل بحضور مدرير تنميه المفرق والذي بدوره قدم بعض المساعدات والمواد الغذائيه .جمعيه نشامى ونشميات الخالديه كان له دور كبير في متابعه موضوع المواطن والعمل على مدار الساعه من اجل توفير باقي مستلزمات المنزل الجديد ، وصندوق زكاه الخالديه وجمعيه رعايه الطفل الخيريه قدموا بعض المساعدات العاجله .وهكذا انتهت قصه ومعاناه المواطن الاردني درزي بجهود ابناء الخالديه .ويبقى السوال كم مواطن اردني يعيش في ظروف صعبه ؟