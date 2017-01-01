هذا ''لص الدجاج'' مطلوب لأهالي الزرقاء

"لص دجاج" يثير خوف اهالي حي معصوم في الزرقاء

الزرقاء - علاء الذيب

شكا اهالي منطقة حي معصوم من وجود "لص" يتردد على منازلهم ليلاً، دون معرفته او الامساك به، رغم محاولات عديدة من شباب الحي الامساك به، دون فائدة.

وقال الاهالي ان اللص اصبح مشاغب لدرجة لا توصف، حيث يتردد في اللية الواحدة على ثلاث منازل مرة واحدة، ويعتمد في سرقته بالتركيز على الدجاج والبط، وجرار الغاز، بالاضافة الى الاموال النقدية ، ويلوذ بالفرار بسرعة عالية.

وقال ابو احمد المحسيري للسبيل ان منطقة الكسارات "الجبل الثاني" اصبحت مرتعاً لـ"اللصوص" ، دون اي رادع ، مطالباً بتشديد الحملات الامنية بالفترة المسائية، كي يتم الامساك باللص.

وأضاف المحسيري ، قدم العديد من الاهالي شكاوي بخصوص اللص المجهول الا انه لم يتم الامساك به لغاية الان ، مشيراً ان اللص يعرف تفاصيل المنطقة.

اما المواطن خالد محمد قال ان الاهالي اشتبهوا قبل فترة باثنين يسكنون باحدى التسويات في المنطقة، حيث تبين فيما بعد انهم لصين ، ويضعون المسروقات داخل التسوية، ولاذوا بالفرار.

وأضاف ان المنطقة كانت تتميز بالهدوء والطمأنينة، مشيراً انه عند تقديم الاهالي بلاغ للاجهزة الامنية ، يطالبونهم بالامساك به، ليتم تحويله للقضاء.

بدوره قال مصدر امني ان الاجهزة الامنية تلقت شكوى من احد المواطنين ،بوجود سرقة حصلت في منزله، حيث تم فتح تحقيق حول القضية.