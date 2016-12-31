الاردن يدين استهداف سوق شعبي في بغداد

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السبيل- (بترا)- دان الاردن بشدة التفجير الارهابي اللاانساني الذي استهدف المواطنين الابرياء في سوق شعبي وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت وادى الى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

السبيل- (بترا)- دان الاردن بشدة التفجير الارهابي اللاانساني الذي استهدف المواطنين الابرياء في سوق شعبي وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت وادى الى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الارهاب بات يضرب كل يوم وبابشع صوره واساليبه، داعيا لتكامل الجهود ونصرة العراق في التصدي للارهاب.



واكد وقوف الاردن وتضامنه مع العراق الشقيق في تصديه للارهاب والارهابيين الذين يستهدفون استقرار العراق وسلامة مواطنيه.



واعرب الدكتور المومني عن تعازيه باسم الحكومة الاردنية بالضحايا، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

