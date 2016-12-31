الامانة تنفي وجود كوادر ميدانية لتحصيل ''المسقفات''

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السبيل- (بترا)- أكدت أمانة عمان الكبرى انه لا يوجد أي كوادر لها تعمل على تحصيل ضريبة الأبنية والاراضي "المسقفات" في الميدان ومن خلال التجول على المنازل أو المحال التجارية والمؤسسات.

السبيل- (بترا)- أكدت أمانة عمان الكبرى انه لا يوجد أي كوادر لها تعمل على تحصيل ضريبة الأبنية والاراضي "المسقفات" في الميدان ومن خلال التجول على المنازل أو المحال التجارية والمؤسسات.

ونوهت الى أن تسديد اي مبالغ مالية مترتبة على المواطنين تتم من خلال المراكز المالية التابعة في دائرة التحصيل في المركز الرئيسي / راس العين، ومراكز تحصيل وسط وشمال وجنوب وغرب عمان اضافة الى مركز تحصيل مرج الحمام والتي تستمر في استقبال المواطنين حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، بهدف التسهيل على من تتحقق عليهم ضريبة الأبنية والمسسقفات السابقة والحالية لتسديدها وتجنبا لفرض غرامات عليهم حسب القوانين والأنظمة.

