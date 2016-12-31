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السبت 31 كانون الأول 2016

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العثور على جثة اربعينية داخل بيتها بالزرقاء

العثور على جثة اربعينية داخل بيتها بالزرقاء

الزرقاء – علاء الذيب

عثرت الأجهزة الأمنية على سيدة اربعينية ظهر اليوم السبت داخل منزلها بالقرب من مدرسة رقية الثانوية بشارع الجيش وفق مصدر أمني للسبيل.
وأضاف المصدر ان الجثة لم تظهر عليها اي علامات عنف او شدة، مرجاً ان سبب الوفاة طبيعية.

ولفت المصدر ان المختبر الجنائي يتواجد في المكان الان، حيث سيتم تحويل الجثه للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

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