كلية المجتمع الإسلامي في طريقها للإغلاق والتحول لمدرسة ‎

Tweet السبيل - قالت عضو الهيئة التدريسية في كلية المجتمع الإسلامي الدكتورة ساجدة أبو فارس إن رئيس مجلس إدارة الكلية الدكتور جميل الدهيسات أنهى عقود الطاقم الإداري جميعاً، كما أنهى عقد مساعدة العميد للشؤون الأكاديمية ومساعدة العميد للشؤون المالية.



وأضافت الدكتورة أبو فارس خلال حديثها لـ"السبيل" اليوم السبت أن الدكتور الدهيسات أبلغهم أن الكلية ستتحول لمدرسة بعد إيقاف التسجيل بها، بعد أن انتهى عقد الإيجار لمدرسة تابعة لجمعية المركز الإسلامي في حي رمزي حيث سيتم نقل المدرسة لمبنى الكلية.



وبحسب أبو فارس، فإن عريضة وقعت من قبل الهيئة التدريسية وعاملين في الكلية رفضاً لقرار إغلاق الكلية، وتحويلها لمدرسة، لكن مجلس الإدارة رفض مناقشتها، ورفض مقابلة الموقعين نهاية الأسبوع الماضي.



وبحسب عاملين في الكلية، فإن التسجيل سيتوقف تمهيداً لإغلاق الكلية، والسبب هو وجود عجز مالي، بحسب ما أخبرتهم الإدارة.



الدكتورة أبو فارس علقت أن هذا السبب ليس ذريعة لإغلاق الكلية؛ فالعديد من الكليات والجامعات تعاني من عجز مالي، لكنها لم تغلق.



من جانبها، حاولت "السبيل" مراراً التواصل مع رئيس مجلس ادارة الكلية، إلا أن محاولتها لم تنجح، ولم يجب الدكتور جميل الدهيسات على الاتصالات.



