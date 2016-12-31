طقس بارد وانخفاض آخر على درجات الحرارة

Tweet السبيل- تنخفض درجات الحرارة نهار اليوم السبت قليلا لتتدنى عن مُعدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وتستمر الأجواء باردة عُموما وخاصة في الجبال، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُتوقع هطول زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال المملكة، بحسب موقع "طقس العرب".

وتكون الرياح جنوبية غربية، مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة تكون جنوبية خفيفة السرعة.

وفي ساعات الليل، يكون الطقس بارداً عُموماً، وبشكل لافت في الجبال والبادية والسهول الشرقية، ويتوقع تشكّل الصقيع في أجزاء منها.

ويكون الطقس غائماً جزئياً مع فُرصة لهطول زخات من الأمطار خاصة في شمال المملكة، ويُحتمل تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقع "طقس العرب" أن تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بقليل، نهار غد الأحد، مع بقاء الأجواء باردة عُموماً وخاصة في الجبال، وظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هُطول زخات من الأمطار خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.

وفي ساعات الليل، يكون الطقس بارداً عُموماً، وبشكل لافت في الجبال والبادية والسهول الشرقية، ويتوقع تشكّل الصقيع في أجزاء منها.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات مُختلفة ويُحتمل هُطول زخات محليّة من الأمطار في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

