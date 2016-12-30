تعرف على الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة

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السبيل - قال مصدر أمني إنه يتم تكثيف الإجراءات الأمنية في المملكة قبل ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.



وأكد المصدر أنه سيتم تكثيف نقاط أمنية بالقرب من أماكن تجمع المواطنين بالطرقات والمولات التجارية، وسيتم تدقيق أمني عند التوقيف للجنسين.



وبين أنه تم وضع مركبات تابعة لقوات الدرك والبادية على جميع دواوير العاصمة عمان، وتكثيف الدوريات الراجلة، ودوريات داخل الاحياء السكنية والطرقات الرئيسية، وتكثيف النقاط الامنية على الطرقات الخارجية.



وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي لتوفير الأمن والحماية للمواطنين والمقيمين والزوار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.



وأكد المصدر أن خطر الارهاب بجميع الدول يزداد في أوقات الاحتفالات والاعياد بسبب تجمع اعداد كبيرة من المواطنين والسياح.



وأشار المصدر إلى أنه تم وضع خطة مرورية من قبل ادارة السير المركزية لتسهيل الحركة ضمن المناطق التي تشهد كثافة مرورية.