وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالمفرق

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السبيل- تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (106) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (68) إصابة ووفاة شخص اثر حادث تصادم. السبيل- تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (106) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (68) إصابة ووفاة شخص اثر حادث تصادم.

في حين تم التعامل مع (439) حالة مرضية مختلفة .

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .



وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين اثر حادث تصادم في محافظة المفرق

تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق مع حادث تصادم وقع بين باص صغير نوع (هونداي) ومركبة صغيرة بمنطقة رحاب ، نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء المتوفى إلى مستشفى جرش الحكومي ، وحالة المصابين العامة متوسطة .

إصابة (3) أشخاص اثر حادث تدهور في محافظة مادبا

أصيب (3) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة اذنيبة الشرقية ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي ، وحالتهم العامة متوسطة.