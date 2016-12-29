السجن 18 عاماً لحدث أدين بالإرهاب

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السبيل- (بترا)- من عرار الشلول- قضت محكمة جنايات أحداث عمان اليوم الخميس على المتهم بقضية خلية إربد الإرهابية الحدث (ع ش/ 16 عاماً) بالسجن لمدة 18 عاماً بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

السبيل- (بترا)- من عرار الشلول- قضت محكمة جنايات أحداث عمان اليوم الخميس على المتهم بقضية خلية إربد الإرهابية الحدث (ع ش/ 16 عاماً) بالسجن لمدة 18 عاماً بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأسندت المحكمة للمتهم، في جلسة علنية عقدتها اليوم، تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان، وتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والدخول والخروج من وإلى المملكة بطريقة غير مشروعة.



وجرمت المحكمة المتهم، الذي قضت محكمة أمن الدولة في جلسة عقدت أمس الأربعاء بالحكم على والده بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت له تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية قضية خلية إربد الإرهابية، بالتهم السبعة المسندة إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاماً وهو حكم قابل للاستئناف والتمييز بحسب القانون.



وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت أمس الأربعاء على خمسة من أعضاء خلية إربد الإرهابية بالإعدام شنقاً حتى الموت، وقررت وضع ثلاثة من أعضاء الخلية بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، و7 آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وواحد بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وعلى الأربعة الباقين بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.



