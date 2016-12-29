الحكومة ترحب بإعلان وقف اطلاق النار في سوريا

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السبيل- (بترا)- رحب الاردن بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في سوريا واستعداد الاطراف المتنازعة للبدء بمفاوضات السلام. السبيل- (بترا)- رحب الاردن بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في سوريا واستعداد الاطراف المتنازعة للبدء بمفاوضات السلام.

واعرب وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عن امل الحكومة الاردنية بان تسهم هذه الخطوة في التهيئة لخطوات جادة وعملية لتحقيق الحل السياسي للازمة السورية المستمرة منذ نحو ست سنوات، وعن عودة الامل للشعب السوري الشقيق في تحقيق الامن والاستقرار.

واضاف المومني ان الاردن دعا منذ بداية الازمة السورية الى السعي نحو حل سياسي باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا ووقف كافة اشكال العنف والصراعات.

