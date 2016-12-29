ايقاف طارق خوري عن ممارسة نشاط كرة القدم 45 يوماً الخميس, 29 كانون1/ديسمبر 2016 15:30 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل- رئيس اللجنة التأديبية قيس زيادين يعلن براءة طارق خوري من التسريبات المنسوبة اليه لعدم كفاية الادلة ووجود اثباتات تشير الى تقديم رئيس نادي الوحدات منح مالة لاندية اخرى، وايقافه لمدة 45 يوم عن ممارسة نشاط كرة القدم بسبب السلوك غير المقبول. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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