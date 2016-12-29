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الخميس 29 كانون الأول 2016

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ايقاف طارق خوري عن ممارسة نشاط كرة القدم 45 يوماً

ايقاف طارق خوري عن ممارسة نشاط كرة القدم 45 يوماً
السبيل- رئيس اللجنة التأديبية قيس زيادين يعلن براءة طارق خوري من التسريبات المنسوبة اليه لعدم كفاية الادلة ووجود اثباتات تشير الى تقديم رئيس نادي الوحدات منح مالة لاندية اخرى، وايقافه لمدة 45 يوم عن ممارسة نشاط كرة القدم بسبب السلوك غير المقبول.

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