مصر تسلم الأردن مطلوباً عن طريق الانتربول

Tweet السبيل - ذكرت ادارة الاعلام الامني ان ادارة الشرطة العربية والدولية/ انتربول عمان قامت بإستلام احد المطلوبين من جنسية عربية لسلطاتنا القضائية من السلطات المصرية والمسجل بحقه طلبين دوليين لاصدارة شيكات بدون رصيد بقيمة (860,000) دينار اردني والصادر بحقه تعميم دولي (نشرة دولية حمراء) الى جانب وجود طلبات تنفيذية محلية اخرى بحقه .





و حول التفاصيل اضافت ادارة الاعلام الامني انه وعلى اثر ذلك وبعد ان تم تقديم شكوى بخصوص المذكور اعلاه قام مدعي عام /عمان بطلب ملاحقته دولياً وعلى الفور قامت ادارة الشرطة العربية والدولية بمخاطبة الامانه العامه للانتربول لإصدار نشرة دولية حمراء بحقه (تعميم دولي) واصدار اذاعة بحث , ومن خلال التنسيق مع ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية /تونس ونتيجة للبحث والتحري تبين بتواجد المذكور في جمهورية مصر العربية , وجرى التنسيق مع مكتب انتربول القاهرة للقبض على المذكور اعلاه حيث اسفرت المتابعه والتنسيق مع السلطات المصرية عن القاء القبض عليه وتسليمه الينا من قبلهم .



هذا ويتقدم مكتب انتربول عمان بالشكر الجزيل للسلطات المصرية ممثله بمكتب انتربول القاهره على ما بذلوه من جهود مميزه في هذه القضية والذي اسفر عن القاء القبض على المذكور اعلاه وهذا يدل على ضروره التعاون العربي والدولي في التصدي للجريمة ومكافحتها اينما وجدت .



