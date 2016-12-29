الجامعة الأردنية: لم نحرم أبو غوش.. ومقعده محفوظ

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قال عميد كلية الرياضة بالجامعة الأردنية الدكتور خالد العطيات إن الطالب أحمد أبو غوش لم يحرم، أو يفصل من الجامعة كما يتم تداول ذلك، بل ما تم هو سحب مواد الفصل لكثرة تغيبه، لكي لا يتأثر معدله، مشيراً إلى أن كثرة التغيب لطالب عادي تؤدي به للحرمان.

السبيل - مؤمنة معاليقال عميد كلية الرياضة بالجامعة الأردنية الدكتور خالد العطيات إن الطالب أحمد أبو غوش لم يحرم، أو يفصل من الجامعة كما يتم تداول ذلك، بل ما تم هو سحب مواد الفصل لكثرة تغيبه، لكي لا يتأثر معدله، مشيراً إلى أن كثرة التغيب لطالب عادي تؤدي به للحرمان.



وأضاف الدكتور العطيات خلال حديثه "للسبيل" أن العمادة ستتعاون مع الطالب أبو غوش في ترتيب جدوله ومواعيد امتحاناته، بما يتناسب مع برنامجه الرياضي ولن يتم حرمانه، بل هو ما يزال محتفظاً بمقعده الجامعي وهو منحة كاملة على حساب الجامعة الأردنية.



يذكر أن أحمد أبو غوش من مواليد عام (1996) قد مثل الأردن في أولمبياد ريو 2016 برياضة التايكوندوا وحصل على أول ذهبية ألومبية أردنية.



وكان أبو غوش قد كتب مساء الأربعاء عبر صفحته على الفيسبوك:

وتاليا ما كتبه أبو غوش على صفحته الشخصية:

"أود ان اتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة الجامعة الاردنية، وادارة كلية التربية الرياضية التي قدرت جميع ظروفي لهذا الفصل، وقاموا بحرماني من المواد المسجلة لي بهذا الفصل؛ وذلك بداعي الغياب عن الجامعة، رغم كل الوعود والتعهدات التي وعدوني بها قبل بداية الفصل، واثناء الدوام الجامعي بمراعاتي فيما يتعلق بالغيابات، علما اني طلبت منهم مراعاتي فقط في هذا الفصل؛ وذلك بسبب ارتباطاتي الكثيرة خلاله خارج البلاد لتمثيل المملكة الاردنية الهاشمية في العديد من الدول والتكريمات والمحافل الدولية، والمتمثلة بالسفر الى قطر للتكريم من قبل مجلس اللجان الاولمبية الدولية، وتكريم الاتحاد الدولي لي كأفضل لاعب تايكواندو على مستوى العالم في اذربيجان و تكريمي بجائزة الابداع الرياضي العربي بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الامارات العربية المتحدة هذا بالاضافة الى الارتباطات المحلية العديدة والدولية التي قدمت للمملكة لإجراء المقابلات والتكريمات.

هذا وقد طلبت منهم فقط المراعاة في هذا الفصل، ومعاملتي في الفصول القادمة كأي طالب آخر في الجامعة، مع العلم اني ادرس في كلية التربية الرياضية والانجاز الذي حققته يرفع من شأن، وقيمة الكلية ككل، ولكن لا وجود لأي تقدير واي مقابل من قبل الدكاترة في الجامعة، وذلك لحاجة في انفسهم لا يعلمها الا الله مع العلم ان هناك احد الدكاترة في الجامعة لم يقم بحرماني، وقام بمراعاة كل هذه الظروف وتقدير الانجاز مشكورا.

ولكن كيف تطالبون اي لاعب بالانجاز، وبذل اقصى الجهد و انتم لا توفرون له اقل متطلبات النجاح من راحة نفسية و مراعاة في الحضور.

ان كل ما نقوم بتعلمه في هذه الكلية هو مجرد حبر على ورق ومجرد فلسفات رياضية يحفظها ملقنوها ويضعون اسئلة حولها، ولكن لا يعلمون كيفية تطبيقها . حلم كل رياضي و كل اتحاد و دولة مهتمة في الرياضة يكون بتحقيق ميدالية في دورة الالعاب الاولمبية و الاولى ان يكون هذا هدف المؤسسة التي تخرج الرياضيين بالطريقة الصحيحة فان اتى الانجاز لهذه المؤسسة بدون اي جهد منها و بدون اي تقدير فيا حسفي على الرياضيين الطامحين في هذا الوطن العزيز.

لا اود ان ابعث برسالة تشاؤم للرياضيين في جميع التخصصات الرياضية، ولكن هذا هو الواقع المرير في الجامعة الاردنية عليك ان تختار الرياضة او الدراسة، فلا يجب ان تكون رياضيا ناجحا ومتفوقا في نفس الوقت.

و قد قالها لي احد الدكاترة في الجامعة: "اجل دراستك ٣ سنين، وبس تخلص الاولمبياد الجاي ارجع ادرس". شكرا جامعة اردنية".