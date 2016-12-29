نتنياهو يستشهد بـ''السلام'' بين الاحتلال ومصر والأردن

Tweet السبيل - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزم الاحتلال "تحقيق السلام" مع الفلسطينيين عبر "المفاوضات المباشرة"، مستشهداً بعلاقة "إسرائيل" الآن بمصر والأردن، وذلك في تصريحات له تعقيباً على خطاب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، حول تحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "تبقى إسرائيل ملتزمة بحل الخلافات البارزة بيننا وبين الفلسطينيين عبر المفاوضات المباشرة. هذه هي الطريقة التي اتبعناها للوصول إلى السلام مع مصر والأردن. إنها الطريقة الوحيدة التي ستوصلنا للسلام مع الفلسطينيين. لطالما كانت تلك سياسة إسرائيل. ولطالما كانت سياسة أمريكا أيضاً".



مشيراً إلأى أن هذا ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2011 في الأمم المتحدة: "السلام يستدعي عملاً مجداً. لن نصل إلى السلام عبر تصريحات وقرارات من الأمم المتحدة، لو كان الأمر بتلك السهولة، لكنا حققنا السلام." هذا ما قاله الرئيس أوباما، وكان محقاً. تلك كانت سياسة أمريكا.. لكن قبل أسبوع تغير ذلك.



في حين قال وزير خارجية أمريكا، جون كيري، قال إن "أمريكا لا تستطيع التصويت ضد سياستها، لكن هذا بالضبط ما فعلته (واشنطن) في الأمم المتحدة."