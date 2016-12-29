إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية إثر مشاجرة بالزرقاء

Tweet



اندلعت ليلة الأربعاء/الخميس مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص على طريق أوتوستراد الزرقاء، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص، إثر تعرضهم لعيارات نارية، وفق مصدر أمني لـ"السبيل".

السبيل - علاء الذيباندلعت ليلة الأربعاء/الخميس مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص على طريق أوتوستراد الزرقاء، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص، إثر تعرضهم لعيارات نارية، وفق مصدر أمني لـ"السبيل".



وفي التفاصيل؛ قال المصدر إن خلافا نشب بين شبان كانوا يستقلون مركبة صغيرة، وآخرين يستقلون باص "كيا" بالقرب من إشارة الحديد على طريق أوتوستراد الزرقاء، فترجّل أحدهم من مركبته، وأطلق النار باتجاه ثلاثة أشخاص، فأصيبوا جميعاً بأقدامهم.



وأضاف أن الأجهزة الأمنية ضبطت السلاح المستخدم، بالإضافة إلى مُطلِق العيارات النارية، وتم فتح تحقيق في الحادثة.



وأوضح المصدر أن جميع الإصابات متوسطة، مشيراً إلى أنه "تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى".







