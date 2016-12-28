إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلبة مؤتة (أسماء)

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أعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الدكتور سليمان الصرايرة مساء اليوم الاربعاء نتائج انتخابات اتحاد طلبة الجامعة للدورة الثانية والعشرين.

السبيل - بتراأعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الدكتور سليمان الصرايرة مساء اليوم الاربعاء نتائج انتخابات اتحاد طلبة الجامعة للدورة الثانية والعشرين.



وقال الدكتور الصرايرة في مؤتمر صحافي في عمادة شؤون الطلبة أن الانتخابات جرت وفق الأنظمة وتعليمات اتحاد الطلبة في الجامعة، مؤكدا أن الإقبال على الاقتراع كان جيدا في أغلب الدوائر الانتخابية ووصلت نسبة الاقتراع في كافة الدوائر الى 65،9 %.



وأعلن الصرايرة فوز 28 طالبا بالتزكية عن بعض الدوائر الانتخابية والقوائم، لافتا الى أن عدد الطلبة المرشحين 164 مرشحا، وفازت منهم ست طالبات على نظام الكوتا الطلابية الذي اعتمدته الجامعة أخيرا، ثلاث للكليات العلمية وثلاث للكليات الانسانية وفوز سبع طالبات بالتنافس ليصبح عدد الطالبات الفائزات 13 طالبة.



واكد الصرايرة ان الجامعة وفرت جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية لمجلس الاتحاد، ووفرت مساحة واسعة من الحرية للطلبة للتعبير عن آرائهم خلال الدعاية الانتخابية التي سبقت الاقتراع بثلاثة أيام.



وتالياً أسماء الفائزين في الانتخابات:



وتاليا النتائج :

احمد حمدان احمد ابو صعيليك

احمد سالم احمد المجالي

احمد سليمان تركي الصرايره

احمد عبدالله خليل الجناديه

احمد عقله عبدالسلام البطوش

احمد غازي مبارك الذنيبات

احمد ماهر محمد حشيمه /هندسة كهربائية

احمد محمد سليمان الرواشده / العلوم الحياتية

احمد محمد عبدالمجيد الضرابعه

اسامه شوكت عطا الله الضلاعين

اسامه عمر عبيدالله الجنادية

اسماعيل سامي بركات القراله

اشرف ماجد عطا الله المعايطه

المثنى ايمن عبدالهادي العميريين / الارشاد

انس حسين احمد الطراونه/ التغذية والصناعات الغذائية

انس كمال عبدالله القراله

ايمن بسام محسن الشمايله / ارشاد نفسي تربوي

بلال مبارك شعبان الليمون / التمريض

بلال مشهور رمان الحوارثه/هندسة ميكانيكية

ثامر ثنيان حمد الليمون/الرياضيات

جزاع احمد جزاع الصرايره

جواد ناصر سالم الطراونه

حسين محمد احمد الصرايره/ الجغرافيا

حمزه ايمن عبدالكريم الطراونه

راشد محمد حمود المطارنه

سامر حسن محمد ابراهيم / الطب والجراحة

شادي خلف عارف السحيمات / ادارة عامة

شهد احمد مدالله الطراونه / رياض اطفال

شيماء تيسير خلف الصرايره / إدارة عامة

ضياء الدين محمد فراس الطراونه

طاهر مصطفى طاهر باعقيل / هندسة مدنية

عادل فهد محمد المعايطه / التغذية والصناعات الغذائية

عاصم سويلم ضيف الله الطوالبة

عدي محمود خليف الصرايره

عرين احمد محمد المجالي

عطا الله محمد عطا الله المجالي

علاء احمد خلف الطراونه

علاء امين ماجد الصرايره

عماد لويفي عيد الاتيم

عمار جودت حمود الطراونه

عمر احمد غدير الصرايره

عمر ماجد سلمان المعايطة

غياث ياسين فهد العرود / الحباشنه / التسويق

غيث اشرف عبد العزيز المجالي

فرح ماجد عبده المبيضين

لؤي سليمان منيزل غريب / الحاسوب

ليث كمال عبدالرحيم الملاحمه

مثنى عبدالله محمد الصرايرة/العلوم الطبيه المخبريه

محمد القاسم فايز بركات الصعوب

محمد تحسين سعيد الطراونه / اقتصاديات المال والأعمال

محمد خازر عبدالرضي المعايطة

محمد خلف سالم الرحيله

محمد زايد خالد مقابله

محمد سالم حمد الدهام / معلم صف

محمد سامر عبد الواجد المعايطة / اللغة الانجليزية

محمد سلطان عطا الله الصرايره

محمد طه محمد المعايطه

محمد عبد الرزاق عبد الغني الرهايفه

محمد مخلد سلامه الضمور /هندسة ندنية

محمد ياسين احمد الطراونه

محمود فؤاد محمد مبارك

مرح عصام محمود الصعوب

معتصم ناصر محيسن بن طريف / الاثار والسياحة

مهند محمد فرحان الرفوع

نور الدين محمد الياس الخرشه

هاشم قتيبه خالد الضلاعين / الجغرافيا

همام سليمان عبدالله الرماضين

وسام عادل علي الرهايفه

وسام نبيل اسحق الشيخ / اللغات الأوروبية

وفاء راتب حسين الشهوان

يارا سامي احمد المواضيه

ياسمين عبدالمجيد عطا الله المعايطه

ياسين احمد ياسين القرالة

يزن سامي عبد الرحمن بني هاني

يوسف كرامه يوسف خير

يونس محمد حسن الزهراوي / هندسة مدنية

بلقيس سليم الضمور/ هندسة كهربائية

بيان ناجح جويحان/ تغذية وصناعات غذائية

سيرين حسن العمريين/ علوم طبية ومخبرية

هديل هاشم ضيف الله الفلاحات

سجود بهجت الختاتنة

نور احمد جروان المجالي.





