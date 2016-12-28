الأمن: مطلوب ''الشوبك'' يحمل جنسية عربية وينتمي لجماعات إرهابية
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واضاف البيان ان المشتبه به رفض الاستسلام واستمر باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معه , وتمكنت القوة الامنية من اصابته وقتله وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي اضافة الى كمية من العتاد الحي .
وتابع البيان انه جرى ضبط شخص اخر يقطن معه داخل المزرعة كما وبوشرت اعمال التفتيش والتمشيط للمزرعة للبحث عن كل ما يخالف القانون .
وتابع البيان انه جرى ضبط شخص اخر يقطن معه داخل المزرعة كما وبوشرت اعمال التفتيش والتمشيط للمزرعة للبحث عن كل ما يخالف القانون .
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