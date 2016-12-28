تعليمات جديدة للتعيين في الوظائف الحكومية

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وبحسب النظام "يصدر المجلس بناء على تنسيب ديوان الخدمة المدنية تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية وتتم مراجعتها مرة واحدة كل ثلاث سنوات ويجوز تعديلها خلال هذه المدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك". السبيل- (بترا)- أقر مجلس الخدمة المدنية في جلسته الاخيرة تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات 2017- 2019 وذلك لانتهاء سريان تعليمات اختيار وتعيين الموظفين 2014-2016.وبحسب النظام "يصدر المجلس بناء على تنسيب ديوان الخدمة المدنية تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية وتتم مراجعتها مرة واحدة كل ثلاث سنوات ويجوز تعديلها خلال هذه المدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك".



وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات اليوم الخميس انه سيتم العمل بتعليمات 2017 - 2019 من تاريخ سريان الكشف التنافسي لعام 2017، وتعد هذه التعليمات أساساً لإصدار الكشوفات التنافسية والتعيين لمقدمي الطلبات لشغل الوظائف الحكومية اعتباراً من عام 2017، ووفق أسس الاستحقاق وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.



واضاف إن تعليمات الاختيار والتعيين للسنوات 2017-2019، تضمن سرعة الإجراءات وتنظيمها بما يكفل عدالة المنافسة وحيادتها من جهة واختيار أفضل الكفاءات للتعيين في الوظائف الحكومية وفق قيم العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص من جهة أخرى.



وأهم التعديلات المتعلقة باستقبال طلبات التوظيف الجديدة بداية عام 2017، أصبح بإمكان المواطن تقديم الطلب إلكترونيا وسيتم اعتماد 14 محطة معرفة بإشراف المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات للتسهيل على المواطنين في كل المناطق الجغرافية وخصوصاً النائية منها وستكون عملية إرسال الطلبات الالكترونية مع الوثائق الداعمة مؤرشفة الكترونياً.



وسيتم توقيع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الخصوص قريباً، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة الأحوال المدنية لتحديد مكان الإقامة لطالبي التوظيف، ولن يتم استقبال أي طلب جديد عام 2017 لا يتضمن إرفاق شهادة تثبت خضوعه لامتحان الكفاءة الجامعية لخريجي الجامعات الأردنية، بهدف تعزيز الامتحان الذي يقيس مخرجات التعليم من حيث اتقان الطلبة للمهارات والكفايات اللازمة التي يكتسبها الطالب في أثناء فترة دراسته والتي تنعكس على ادائه في سوق العمل المحلي.



وفيما يتعلق بالتعديلات المتعلقة بالامتحانات التنافسية قال الهميسات، "تم توحيد عدد المرشحين للامتحانات التنافسية إلى 6 أشخاص بما فيها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة بدلاً من 4 أشخاص، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للمتقدم بالخضوع للامتحان التنافسي 5 مرات في حال رسوبه، وذلك ترسيخاً لمعاني الانتقاء على أساس الكفاءة والجدارة وتوسيع دائرة المنافسة".



وفي السياق ذاته قال الهميسات إن التعليمات الجديدة خصصت 150 شاغرا كحد أقصى سنويا لتعيين أوائل الأفواج الجامعية من حملة شهادة البكالوريوس من مختلف التخصصات التي يحتاجها الجهاز الحكومي، بهدف رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات الشابة بعد نجاح تجربة تعيين أوائل خريجي الجامعات الأردنية.



وحول الفئة الثالثة تم زيادة نقاط معيار المستوى التعليمي وإعادة توزيعها على المؤهلات العلمية بالإضافة إلى توزيع النقاط حسب المستويات المهنية، وذلك بهدف عدالة المنافسة واختيار أفضل الكفاءات للتعيين بوظائف الفئة الثالثة، لمزيد من العدالة والشفافية.



كما تضمنت التعليمات الجديدة تطبيق عدد من الاجراءات التنظيمية ومنها تطبيق المضامين الاجرائية لقانون حماية اللغة العربية لغايات اعتماد امتحان الكفاية باللغة العربية، لعدد من الوظائف.



وسيقوم الديوان بنشر تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات 2017-2019 على موقعه الالكتروني، وتعمميها على الدوائر والمؤسسات كل للالتزام والتقيد بها.

