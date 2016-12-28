مقتل مطلوب واعتقال آخر في اشتباك مع الأمن بالشوبك (فيديو وصور)

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن قوات الأمن تمكنت من قتل أحد المطلوبين خلال المواجهات المسلحة.من جانبه، قال مصدر أمني مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن بيانا رسميا سينشر في وقت لاحق اليوم لتوضيح تفاصيل تلك الاشتباكات.وتأتي هذه الاشتباكات بعد أيام من مواجهات اندلعت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بين رجال أمن ومسلحين أثناء عملية مداهمة لأحد المنازل في مدينة الكرك، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، بينهم 7 من عناصر الأمن، ومدنيان، وسائحة كندية، وجميع المهاجمين الأربعة".