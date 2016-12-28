وفاة طفل واصابة شقيقيه باحتراق منزل في الصريح

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توفي طفل واصيب شقيقاه اثر تعرضهم للاختناق من حريق شب في منزلهم اليوم الاربعاء ببلدة الصريح. السبيل - بتراتوفي طفل واصيب شقيقاه اثر تعرضهم للاختناق من حريق شب في منزلهم اليوم الاربعاء ببلدة الصريح.



وبحسب مدير مديرية دفاع مدني اربد العميد منيب العواودة: ان كوادر الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي شب في الطابق الاول من المنزل المكون من طابق واحد وتسوية.



واشار الى انه تم اسعاف الطفلين اللذين صادفت لحظة وجودهما وحيدين داخل المنزل، الى مستشفى الامير راشد العسكري، واصفا حالتهما بالمتوسطة، بينما تم اخلاء الوفاة الى نفس المستشفى، لافتا الى ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الحريق ناتج عن اشتعال مدفأة داخل المنزل.



