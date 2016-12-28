''درج'' طلاب بدون خشب التقطه مصور.. والوزير ينفي وجوده بالأردن

وأكد فارس خليفة في حديثه لـ"السبيل" اليوم الأربعاء أن هذه الصورة التقطتها عدسته في مدرسة بمنطقة عين الباشا.وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات نفى خلال حديثه لبرنامج "وسط البلد" صباح اليوم الأربعاء وجود هذا الدرج المتهالك في مدارس وزارة التربية والتعليم قائلاً: "ليس لدينا مثل هذه الدروج إطلاقاً" وأضاف: أن على الجميع التحقق من الصور التي يتناقلونها فهناك صور تم تناقلها وتبين أنها ليست في الأردن.خليفة كتب على صفحته على الفيسبوك قائلاً: "معاليك .. الطلاب لم يقدموا الامتحان إلى بعد وضع لوح لهم لمتابعة الامتحان، وهذه الصورة صحيحة 100%".