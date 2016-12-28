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الأربعاء 28 كانون الأول 2016

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''درج'' طلاب بدون خشب التقطه مصور.. والوزير ينفي وجوده بالأردن

&#039;&#039;درج&#039;&#039; طلاب بدون خشب التقطه مصور.. والوزير ينفي وجوده بالأردن
السبيل - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطها المصور الصحفي "فارس خليفة" لهيكل درج مدرسي يجلس أمامه طالبان استلما أوراق امتحان، لكن ليس أمامهما منصة للكتابة عليها.

وأكد فارس خليفة في حديثه لـ"السبيل" اليوم الأربعاء أن هذه الصورة التقطتها عدسته في مدرسة بمنطقة عين الباشا.

وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات نفى خلال حديثه لبرنامج "وسط البلد" صباح اليوم الأربعاء وجود هذا الدرج المتهالك في مدارس وزارة التربية والتعليم قائلاً: "ليس لدينا مثل هذه الدروج إطلاقاً" وأضاف: أن على الجميع التحقق من الصور التي يتناقلونها فهناك صور تم تناقلها وتبين أنها ليست في الأردن.

خليفة كتب على صفحته على الفيسبوك قائلاً: "معاليك .. الطلاب لم يقدموا الامتحان إلى بعد وضع لوح لهم لمتابعة الامتحان، وهذه الصورة صحيحة 100%". 



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التعليقات (3)

  • عمر

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    نعم وهناك العشرات منها في مدرستي

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  • عمر

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    العشرات من الدروج غير صالحة
    بعضها بلا لوح
    وبعضها بلا ظهر
    وبعضها مقسوم نصفين
    عدا عن نقل الدروج اليومي من صف لآخر

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  • ابو رمان

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    انا شخصيا اشك في هالكلام... واذا كان المصور صادق فليظهر صور الطلاب وليتبين المسؤلين ويتحققوا من صدق الناشر والمصور... فان صدقوا فالعار والذنب على مدير المدرسة ...وان كذبوا فالى ... عين الباشا.
    انشروا يا سبيل ... الكو بالعادة تحذفوا تعليقاتي.

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