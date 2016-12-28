خالد: توضأت وصليت ركعتين وسأحرق نفسي (فيديو)

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السبيل - قال مواطن إن عدم قدرته الإنفاق على أسرته دفعت به لشراء عبوة بنزين "بدينار" و"قداحة" والتوجه لمكان في منطقة وادي صقرة، بعد أن توضأ، وصلى الفجر بهدف احراق نفسه لعدم قدرته على رؤية أولاده في البرد والجوع، ودون مأوى، بعد أن أمهلهم صاحب المنزل أسبوعاً من أجل اخلاء المنزل.



وأضاف المواطن ويدعى "خالد" خلال حديثه لـ"حسنى اف ام" اليوم الأربعاء أنه كان في شبابه كنترول باص، وكان يشرب الخمر، لكنه تاب وعاد إلى الله، إلا أن الجهات المعنية لم تسمح له بإصدار رخصة قيادة عمومي ليعمل عليها كسائق تكسي؛ لما عليه من قيود أمنية بسبب "السُّكْر".



وبحسب خالد، فهو يعاني الآن من دسك وأمراض أخرى تمنعه من العمل، ولذلك قرر أن يقوم باحراق نفسه لكي لا يرى أبناءه في هذه الحالة البائسة التي لا يملك حيالها شيئاً بحسب قوله.



