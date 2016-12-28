خالد: توضأت وصليت ركعتين وسأحرق نفسي (فيديو)
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
وأضاف المواطن ويدعى "خالد" خلال حديثه لـ"حسنى اف ام" اليوم الأربعاء أنه كان في شبابه كنترول باص، وكان يشرب الخمر، لكنه تاب وعاد إلى الله، إلا أن الجهات المعنية لم تسمح له بإصدار رخصة قيادة عمومي ليعمل عليها كسائق تكسي؛ لما عليه من قيود أمنية بسبب "السُّكْر".
وبحسب خالد، فهو يعاني الآن من دسك وأمراض أخرى تمنعه من العمل، ولذلك قرر أن يقوم باحراق نفسه لكي لا يرى أبناءه في هذه الحالة البائسة التي لا يملك حيالها شيئاً بحسب قوله.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق