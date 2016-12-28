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الأربعاء 28 كانون الأول 2016

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رفع أجور النقل العام 10 بالمئة

رفع أجور النقل العام 10 بالمئة
السبيل - بترا
قرر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي رفع اجور النقل العام بنسبة 10 بالمئة التي تشمل حافلات النقل المتوسطة والكبيرة وسيارات التكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط، اعتبارا من 5 كانون الثاني المقبل.

وبين اللوزي ان المعطيات التي قدر على اساسها نسبة الرفع هي التضخم، واسعار المشتقات النفطية والعمر التشغيلي والاستهلاك، مؤكدا ان المشغلين تكبدوا الكثير من المصاعب لفترات طويلة انعكست على اداء النقل.

يشار الى ان آخر زيادة على اجور النقل العام كانت في العام 2012، وبنسبة 10 بالمئة للسيارات التي تعمل على وقود البنزين، وبنسبة 11 بالمئة على الوسائط العاملة على الديزل.

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