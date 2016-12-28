الإعدام لخمسة من أعضاء خلية إربد الإرهابية

Tweet

حكمت محكمة امن الدولة خلال جلسة عقدتها، اليوم الاربعاء، بالإعدام شنقا حتى الموت على خمسة من اعضاء خلية اربد الارهابية.

السبيل - بتراحكمت محكمة امن الدولة خلال جلسة عقدتها، اليوم الاربعاء، بالإعدام شنقا حتى الموت على خمسة من اعضاء خلية اربد الارهابية.



وقررت المحكمة وضع ثلاثة من اعضاء الخلية بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة، و7 آخرين بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وواحد مدة سبع سنوات بالاشغال الشاقة، وعلى الاربعة الباقين بالاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.



كما قررت تجريمهم بالتهم المنسوبة اليهم التي تخالف احكام مواد من قانون منع الارهاب منها: القيام بأعمال ارهابية افضت الى وفاة انسان بالاشتراك، والتدخل بالقيام بأعمال ارهابية باستخدام اسلحة افضت الى موت انسان بالاشتراك، وتصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، وحيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، والترويج لأفكار جماعة ارهابية.