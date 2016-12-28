ترفيع 17049 معلماً ومعلمة في "التربية"

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قرر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ترفيع 17049 معلماً ومعلمة من الفئتين الأولى والثانية ولجميع الدرجات، بينهم 12167 ترفيعا وجوبياً، و 4882 ترفيعاً جوازياً، وفق أسس الترفيعات المعتمدة لهذا العام، وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

السبيل - بتراقرر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ترفيع 17049 معلماً ومعلمة من الفئتين الأولى والثانية ولجميع الدرجات، بينهم 12167 ترفيعا وجوبياً، و 4882 ترفيعاً جوازياً، وفق أسس الترفيعات المعتمدة لهذا العام، وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.



وقال مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة محمد الدحيات إنه تم كذلك ترفيع 285 معلماً ومعلمة للدرجة الخاصة، مبينا أن أسماء المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات الذين شملتهم الترفيعات، والأسس المعتمدة للترفيعات الوجوبية والجوازية للعاملين في الوزارة سيتم نشرها اليوم الأربعاء على موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.gov.jo ، مثلما سيتم تعميمها على مديريات التربية والتعليم في جميع مناطق المملكة.