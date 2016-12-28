''أرجيلة'' معلمات تغضب مدير تربية الشونة الجنوبية

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السبيل - شكت إحدى المواطنات قيام معلمات بمدرسة في الشونة الجنوبية بتدخين "الأرجيلة" داخل المدرسة، وكذلك تدخين السجائر في الساحة المدرسية وأمام أعين الطالبات.



وأضاف المواطنة خلال حديثها لـ"حياة اف ام" اليوم الأربعاء أنها راجعت مديرة المدرسة إلا أن الأمر لا يزال مستمراً.



فريق برنامج "صوت حياة" تواصل مع مدير تربية الشونة الجنوبية الدكتور محمد كلوب الذي استمع لحديث المواطنة وأجاب: "هذه المعلومة أقشعرت لها مشاعري" وأضاف: " لن أسمح بهذا السلوك وأرجو من المواطنة التواصل معي على هاتفي الشخصي واعطائي معلومات وأسماء من قمن بفعل ذلك وسأتصرف وسأنزل العقوبات بحق المعلمات اللواتي يقمن بفعل ذلك".



وقال الكلوب: "حرية المعلمة تنتهي عند دخولها المدرسة" وقد سبق أن رأيت معلمة تقوم بالتدخين في رحلة مدرسية وأصدرت بحقها عقوبة رادعة، لا يسمح بالتدخين والأرجيلة داخل مدارس مؤسسة وزارة التربية والتعليم.