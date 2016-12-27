30 ديناراً رسوم وحدة الدم لغير المشمولين بالتأمين‎

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قال أحد المواطنين أنه فوجئ قبيل خروجه من المستشفى بطلبها مبلغ 30 دينارا على كل وحدة دم تم استخدامها، بالرغم من أنه قام بإحضار متبرعين وأودع وحدات دم بدل التي تم استخدامها.

السبيلقال أحد المواطنين أنه فوجئ قبيل خروجه من المستشفى بطلبها مبلغ 30 دينارا على كل وحدة دم تم استخدامها، بالرغم من أنه قام بإحضار متبرعين وأودع وحدات دم بدل التي تم استخدامها.



وتساءل المواطن خلال حديثه عبر "حسنى اف ام" اليوم الثلاثاء عن سبب طلب مبلغ 30 دينارا عن كل وحدة طالما أنه قام بتوفير وحدات أخرى.



بدوره؛ قال مدير مديرية بنك الدم في وزارة الصحة الدكتور عدنان الختاتنة، إن كلفة وحدة الدم على بنك الدم تبلغ 150 ديناراً لغايات الفحص وفصل المكونات والحفظ، ولتطوير خدمات نقل الدم تم فرض مبلغ 30 ديناراً على كل مواطن غير مُؤمَّن، حتى لو قام بإحضار متبرعين.



وأضاف الختاتنة أن هذا المبلغ هو فقط على غير المشمولين بالتأمين، وأن المواطن المشمول بالتأمين لن يدفع هذه الرسوم.





