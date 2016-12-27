''الصحة'' تحول مكافآت 800 متدرب لديها على البنوك

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حولت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء المكافآت المالية للمتدربين لديها، ضمن برنامج التدريب الوطني الى البنوك وذلك عن شهر تشرين الثاني الماضي.

السبيل - بتراحولت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء المكافآت المالية للمتدربين لديها، ضمن برنامج التدريب الوطني الى البنوك وذلك عن شهر تشرين الثاني الماضي.



وقال مدير النفقات محمد عمر ان عدد المتدربين لدى الوزارة يقارب 800 متدرب ومتدربة موزعين على مواقع عمل مختلفة في المراكز الصحية والمستشفيات في اطار البرنامج الوطني للتدريب الذي تنفذه الحكومة.



واضاف ان وزارة الصحة وصندوق التشغيل الوطني يحرصان على اتخاذ الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لصرف المكافآت بأسرع وقت ممكن.





