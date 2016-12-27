هل عاقبت ''الاوقاف'' 50 إماما لعدم صلاتهم على شهداء الكرك؟

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السبيل- قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن بعض الصحف والمواقع الإخبارية تداولت ان وزارة الأوقاف فتحت تحقيقاً موسعا مع (50) خمسين اماماً من أئمة المساجد لعدم قيامهم أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء عمليتي الكرك الإرهابيتين الأسبوع الماضي.

وتؤكد الوزارة بهذا الصدد أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن، وان أئمة المساجد وخطبائها على درجة كبيرة من الوعي والالتزام ، وأن خطاب المنبر ليوم الجمعة في المساجد يتسم بالوسطية والاعتدال وتقديم المصالح الوطنية وبيان الصورة النقية الصافية للدين الحنيف ، وأن الوزارة ونظرا لأهمية هذا الحدث الذي يمس أمن الوطن وحياة المواطن قد قامت برصد المساجد وتعاملت بجدية كاملة مع الملاحظات الواردة من بعض الإخوة المواطنين بخصوص المساجد التي لم يتم أداء صلاة الغائب فيها، وسوف يتم التعامل بموجب نتائج التحقيق وفق قانون الوعظ والإرشاد ونظام الخدمة المدنية، حيث سيتم الإعلان عن الإجراءات المتخذة حال الانتهاء من هذا الموضوع، مؤكدين من ناحية ثانية أن الغالبية العظمة من الأئمة والخطباء ملتزمين بما يصدر عن هذه الوزارة من تعليمات وبخاصة فيما يتعلق بخطبة الجمعة.



