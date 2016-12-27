أبو حسان: الترخيص شرط مزاولة أعمال النقل باستخدام التطبيقات الذكية
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وأضاف إن الهيئة ستستقبل طلبات التراخيص، حيث سيتم تسجيلها في سجل خاص حسب نموذج معتمد، ثم إصدار قرار الموافقة المبدئية، موضحاً أن التعليمات حددت أسس تعرفة الأجور، وفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة التي لم تحصل على تراخيص.
وقال وزير النقل حسين الصعوب "إن مسودة التعليمات حافظت على حقوق كل الأطراف المعنية في منظومة النقل، ولم تسمح لطرف بالتغول على أحد، خصوصاً قطاع التكسيات".
وبين مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي أن تقديم خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية "لن يكون إلا من خلال السيارات المرخصة بالصفة العمومية".
من جهة ثانية، أقرت "النقل النيابية"، خلال اجتماع آخر، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 مع إجرائها تعديلات عليها.
وحضر الاجتماع، الذي ترأسه أبو حسان، ومدير عام شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية سليمان عبيدات ورئيس هيئة الطيران المدني بالوكالة أحمد العزام.
وذكر أبو حسان أن هناك مجموعة من البرامج التنظيمية والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى سلامة الطيران المدني، فضلاً عن وجود شهادة صلاحية الطائرة للطيران وهي وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بصلاحيات الطائرة للطيران خلال مدة زمنية.
وأضاف إن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني يتم وضعه بالتشاور مع الجهات المختصة وفقاً للمتطلبات الدولية وبما يتفق مع الأولويات الوطنية، لافتاً إلى وجود سياسة لحماية البيئة في الطيران المدني مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية، كما أن هناك سياسة عامة لتشجيع الاستثمار الخاص في مرافق الطيران المدني.
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