الامانة تواصل حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

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السبيل- (بترا)- اعلنت امانة عمان ان العمل ما زال جاريا من مساء امس الاثنين بحالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود المملكة، وان امانة عمان تتابع عن قرب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية. السبيل- (بترا)- اعلنت امانة عمان ان العمل ما زال جاريا من مساء امس الاثنين بحالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود المملكة، وان امانة عمان تتابع عن قرب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية.



واكد نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة / الناطق الرسمي باسم امانة عمان المهندس باسم الطراونة استعداد الامانة لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الـ22.



واضاف ان مناطق العاصمة عمان لم تسجل اي إغلاق او تجمع للمياه في مناهل وشبكات تصريف مياه الامطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات المرورية والانفاق والجسور.



ولفت الطراونة الى ان آليات وكوادر امانة عمان وزعت على مسارات الطرق وتعمل وفق خطة الطوارئ القصوى وبكامل الطاقات.



ودعت الامانة المواطنين القاطنين في الطوابق السفلية "تسويات" اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق المياه الى منازلهم والتأكد من "المضخات".



كما دعت المقاولين واصحاب ورش البناء باتخاذ كل الاجراءات وتأمين مواد البناء لعدم انجرافها باتجاه شبكات ومناهل تصريف مياه الامطار.

