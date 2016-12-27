الأردنيون من الشعوب الأكثر تبرعاً بالدم‎

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السبيل - مؤمنة معالي



قال مدير مديرية بنك الدم في وزارة الصحة الدكتور عدنان الختاتنة أن نسبة المتبرعين بالدم من الأردنيين تعد من النسب المرتفعة بالمقارنة مع عدد السكان وهي نسبة تنافس الدول الأوروبية حيث بلغت نسبة التبرع 3.2%.

السبيل - مؤمنة معاليقال مدير مديرية بنك الدم في وزارة الصحة الدكتور عدنان الختاتنة أن نسبة المتبرعين بالدم من الأردنيين تعد من النسب المرتفعة بالمقارنة مع عدد السكان وهي نسبة تنافس الدول الأوروبية حيث بلغت نسبة التبرع 3.2%.

وأضاف الختاتنة خلال حديثه لـ"حسنى اف ام" أن المخزون الاستراتيجي داخل بنك الدم تبلغ 3500 وحدة من جميع فصائل الدم السائدة والنادرة، مشيراً إلى أن كل وحدة تكلف بنك الدم 150 دينار كلفة فحصها وفصل مكوناتها وتخزينها لمدة 42 يوماً بثلاجات خاصة، وفي حال عدم استخدامها خلال هذه المدة يتم إتلافها.



