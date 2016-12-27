210 آلاف اسطوانة غاز يومياً .. وترجيح ارتفاع أسعار المحروقات

Tweet



رجح نقيب أصحاب المحروقات المهندس نهار السعيدات أن تشهد تسعيرة شهر كانون الثاني ارتفاعاً على أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت والمشتقات النفطية في السوق العالمية منذ بداية الشهر الحالي.

السبيل - مؤمنة معاليرجح نقيب أصحاب المحروقات المهندس نهار السعيدات أن تشهد تسعيرة شهر كانون الثاني ارتفاعاً على أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت والمشتقات النفطية في السوق العالمية منذ بداية الشهر الحالي.



وأضاف السعيدات خلال حديثه لـ"السبيل" أن محطات التعبئة تنتج خلال كل يوم من أيام المنخفضات الجوية ما بين 206 إلى 210 آلاف اسطوانة غاز، في حين تنتج في أيام الشتاء العادية ما بين 130 إلى 140 ألف اسطوانة، وتنتج في أيام الصيف ما بين 70 إلى 80 اسطوانة في اليوم الواحد.



وأكد السعيدات أن الغاز متوفر ويغطي حاجة المواطنين لفترات طويلة، مشيراً إلى أن محطة غاز عمان تعمل على مدار 24 ساعة، وكذلك محطتي اربد والزرقاء تعملان لساعات متأخرة يومياً حتى تتم تعبئة الكمية المطلوبة يومياً.