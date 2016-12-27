نشر صورة ''رخصة القيادة'' توقعك بهذه المشاكل

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ينشر بعض الاشخاص صورة لرخصة القيادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على "فيسبوك" تعبيراً عن فرحه بالحصول عليها ، إلا أن هذا السلوك قد يهدد باختراق حسابه، وأيضاً قد يتسبب بوقوعه بمشكلات في حال قام أحدهم باستخدامها لأغراض سلبية أو ابتزازه بما سيمتلكه من معلومات كونها تحتوي على الإسم الرباعي والرقم الوطني. السبيل - مؤمنة معاليينشر بعض الاشخاص صورة لرخصة القيادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على "فيسبوك" تعبيراً عن فرحه بالحصول عليها ، إلا أن هذا السلوك قد يهدد باختراق حسابه، وأيضاً قد يتسبب بوقوعه بمشكلات في حال قام أحدهم باستخدامها لأغراض سلبية أو ابتزازه بما سيمتلكه من معلومات كونها تحتوي على الإسم الرباعي والرقم الوطني.



خبير أمن المعلومات محمد الخريشة أوضح خلال حديثه لـ"الـسبيل" أن "نشر أي من الوثائق الرسمية أو حتى تذاكر السفر قد يعرض صاحبها للاختراق؛ مشيراً إلى أن الهاكر ربما يقوم بتحميل صورة رخصة القيادة أو الوثيقة التي يقوم صاحب الحساب بتداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي على جهاز الحاسوب الخاص به، ثم يقوم بالتواصل مع إدارة الموقع ويرسل لهم الصورة، ليخبرهم أنه صاحب الحساب “بالدليل القاطع” وأنه يريد إستعادة كلمة السر، بعد القيام بعملية التاكد والمقارنة من قبل ادارة الموقع يتبين أن الهكر “الذي بحوزته الوثيقة الرسمية” هو صاحب الحساب “وهذا غير صحيح” ويرسلون له رابط تغيير كلمة السر ليتحكم بالحساب كما يريد .



مصدر أمني أكد "للسبيل" أن جميع الوثائق الرسمية كالهوية الشخصية وجواز السفر ورخصة القيادة يجب عدم نشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو اعطائها لأي كان كونها توقع صاحبها في فخ المخترقين وقد تجعله ضحية لجريمة الكترونية.



