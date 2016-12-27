"إدارية النواب" تبحث مطالب المتقاعدين العسكرين

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بحثت اللجنة الإدارية النيابية مطالب عدد من المتقاعدين العسكريين العاملين بعقود في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مرزوق الدعجة.

السبيل - بترابحثت اللجنة الإدارية النيابية مطالب عدد من المتقاعدين العسكريين العاملين بعقود في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مرزوق الدعجة.



واستمعت اللجنة، بحسب الدعجة إلى مطالب المتقاعدين المتمثلة في وقف قرار إنهاء عقود المتقاعدين العسكريين العاملين في القوات المسلحة الأردنية، ومساواة المتقاعدين القدامى بأولئك الجدد من حيث الرواتب.



وقال الدعجة إن اللجنة قررت تخصيص اجتماع لاحق لدراسة مطالب المتقاعدين مع الجهات المعنية.



وأعرب المتقاعدون، الذين حضروا الاجتماع، عن أملهم بإيقاف قرار "إنهاء العقود"، مشيدين بذات الوقت بدور مجلس النواب ولجنته الإدارية التي تبنت مطالبهم.