ظهور صدّام حفتر بالأردن يقلق دائرة والده العسكرية

Tweet السبيل - فيما قللت مصادر مقربة من الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، من أهمية ظهور نجل الأخير، صدام، في حفل عسكري في الأردن قبل يومين، كشفت مصادر عسكرية أن منح صدام حفتر رتبة النقيب يأتي مخالفاً للقواعد العسكرية، وهو محل انتقاد الدائرة المقربة من حفتر.



وأثار ظهور نجل اللواء المتقاعد حفتر، صدام، حاملا رتبة عسكرية على كتفيه أثناء حفل تخرج عدد من عناصر قوات حفتر، يوم السبت الماضي بالأردن، جدلًا واسعا في الأوساط الليبية.



وانتقد نشطاء موالون للبرلمان، تداولوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي صورا لصدام خليفة حفتر، الحادثة، معتبرين أنها بداية لتكريس حفتر لنهج توريث ابنه في السلطة، على نهج زميله في انقلاب 1969، المخلوع القذافي.



ونقل موقع "العربي الجديد" تصريح المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، حيث قال: إن "رتبة النقيب منحتها المؤسسة العسكرية في الأردن بشكل شرفي لابن حفتر تقديرا لجهود والده". وحول لماذا كان نجل حفتر يحمل رتبة عسكرية، مع أنه مدني، قال المسماري: "صدام كغيره من الشباب الليبي المنظم للجيش، تحصل على دورة لمدة تسعة أشهر في الأردن، وهو في هذه المناسبة يحضر حفل تخرج زملائه".



لكن مسوؤلا عسكريا مقربا من البرلمان، اعتبر أن الإجراء مخالف للقانون العسكري، حيث "إن رتبة النقيب التي يحملها نجل حفتر، يتطلب الحصول عليها ما لا يقل عن عشر سنوات من الخدمة العسكرية المتواصلة"، لافتا إلى أن "سلوك نجل حفتر محل انتقاد كثير من القيادات العسكرية المقربة من حفتر منذ فترة".



ومنذ خمس سنوات، كان صدام محل جدل في الأوساط الليبية، خصوصا بعد قيادته لمليشيا في ديسمبر/كانون الأول من عام 2011، عندما داهم مقر بنك الأمان في طرابلس بصحبة مليشيات من الزنتان موالية لوالده.



كما تحدثت تقارير إعلامية ليبية عن اعتدائه على بعض الضباط الموالين لوالده في أكثر من مناسبة، قبل أن يطفو اسمه مجددا على السطح إثر اعتراض أبدته الحكومة الموالية للبرلمان على تكليف حفتر لولده صدام مسؤولا ماليا بوزارة الصحة بالحكومة، والإشراف على نقل الجرحى والمرضى إلى الخارج.



وكانت مصادر مقربة من قيادة حفتر قالت لــ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إن حفتر لم يعد يثق بمن حوله، وإنه كلف ابنيه خالد وصدام بمهام التواصل مع الأنظمة العربية الموالية له والتي تمده بالسلاح.



وفي يناير/كانون الثاني الماضي كشف المتحدث باسم عملية الكرامة، محمد حجازي، أثناء إعلان بيان انشقاقه، أن حفتر أصبح لا يثق بمن حوله ويحول الأموال إلى حسابات خاصة من بينها حسابات أبنائه في الخارج.



