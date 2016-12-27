ماذا تفعل لو لم تغلق اسطوانة الغاز؟

السبيل - مؤمنة معاليشكا أحد المواطنين من وجود اسطوانات غاز لا تغلق بعد تركيبها على المدفأة أو غاز الطهي حيث يتبين بعد البدء باستخدامها أن الصمام لا يعمل بشكل آمن وأن هناك تسريباً للغاز حتى لو تم إغلاق الصمام الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر.شكوى المواطن التي تحدث بها عبر "حياة اف ام" اليوم الثلاثاء توافقت مع شكاوى أخرى لمواطنين عبر إذاعات محلية أخرى تعرضوا لذات المشكلة، وبعضهم اضطر للاتصال بالدفاع المدني من أجل مساعدته في إغلاق الاسطوانة وتأمينها بحسب ما ذكر مواطن آخر في وقت سابق.مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن أشار خلال رده على شكوى المواطن عبر "حياة" أن الإسطوانة يجب أن تغلق بشكل تام وأي خلل في الصمام يعني أن على المواطن إعادة الاسطوانة للموزع الذي باعه إياها، مشيراً إلى أن موزعي الغاز الذين يعملون في الميدان مرخصون، ولا يسمح لأي أحد بتوزيع الاسطوانات بشكل عشوائي.وأضاف الزبن: على المواطن أن يعرف اسم موزع الغاز الذي يشتري منه الاسطوانة، ليتمكن من إعادتها في حال تبين وجود خلل بها، مشيراً إلى أن التحميل والتنزيل قد يكون سبباً في وجود خلل بالصمام.وذكر الزبن أن المصافة تقوم يومياً بتعبئة 80-100 ألف اسطوانة ويتم فحص الصمامات قبل التعبئة وتبديل الصمامات في حال وجود خلل فيها.