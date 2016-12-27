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الثلاثاء 27 كانون الأول 2016

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مقتل عشريني طعناً في سخنة الزرقاء

مقتل عشريني طعناً في سخنة الزرقاء
السبيل  – علاء الذيب
 
قال مصدر امني لـ"السبيل" إن مشاجرة بين شخصين في منطقة السخنة في لواء الهاشمية، التابعة لمحافظة الزرقاء، ادت لمقتل شاب عشريني من قبل آخر من مواليد عام 1997، ولاذ بالفرار .
 
وأضاف المصدر ان الاجهزة المعنية قامت على الفور بإسعاف الشاب المصاب، الا انه وصل متوفًى؛ نتيجة تأثره بالاصابة.

ونوه المصدر ان  فريق البحث الجنائي استطاع تحديد مكان القاتل عند الساعة الثامنة صباحاً ، حيث تم ضبطه، والتحقيق معه جارٍ لمعرفة دوافع الجريمة.

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