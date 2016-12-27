منخفض جوي وزخات ثلج محدودة بالمرتفعات اليوم

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السبيل - تتأثر المملكة نهار اليوم بمُنخفض جوي، يتمركز شرق جزيرة قبرص، يترافق مع كُتلة هوائية باردة. وحسب موقع "طقس العرب" يكون الطقس اليوم بارداً عُموماً، وشديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وغائماً وماطراً على فترات، في أجزاء واسعة من شمال ووسط البلاد، تمتد تدريجياً إلى بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية.



وتكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق وقد تترافق مع حدوث الرعد وتساقط زخات البَرَد احياناً. كما ويُتوقع تساقط الثلوج أحياناً فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر عن سطح البحر، وتشمل الجبال العالية في جرش وعجلون، كما قد تشمل الجبال العالية جنوب البلاد.





في حين تكون الأمطار ممزوجة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر عن سطح البحر، ويشمل ذلك الأحياء العالية في العاصمة عمّان.



كما يتشكُل الضباب أحياناً فوق المرتفعات الجبلية مع تدني في مدى الرؤية الأفقية. بينما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السُرعة مع هبات قوية أحياناً، وتعمل على إثارة الغبار في المناطق الصحراوية. في خليج العقبة تكون الرياح شمالية خفيفة السرعة والبحر خفيف الموج.



وفي ليل اليوم، يتوقع ان تبقى الأجواء باردة إلى شديدة البرودة وغائمة، مع تساقُط زخات من الأمطار على فترات خلال ساعات الليل الأولى، الزخات قد تكون غزيرة محلياً، وقد تترافق مع البرد.



وتبقى الفرصة مُهيأة خلال ساعات الليل الأولى لهُطول زخات من الثلج فوق المُرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر عن سطح البحر. ويُتوقع تشكُل الضباب والغيوم المُلامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



وتتراجع الفعالية الجوية تدريجياً خلال ساعات ما بعد مُنتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء. بينما تكون الرياح جنوبية غربية نشطة السُرعة، تتراجع سُرعتها بعد مُنتصف الليل.



وحذر موقع "طقس العرب" من خطر تشكُل السيول وجريان الأودية في شمال ووسط المملكة جرّاء غزارة الأمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.



كما نبه الى خطر الإنزلاق على الطرقات نتيجة لتساقط زخات البَرَد أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والى خطر الانزلاق نظراً لتساقُط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية العالية. اما يوم غد الاربعاء، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهارا، مع بقاء درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها بقليل، وتكون الأجواء باردة عُموماً. وتظهر في الأجواء كميات من السُحُب المُنخفضة. وتكون الرياح خفيفة ومُتغيّرة الاتجاه.