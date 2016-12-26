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الإثننين 26 كانون الأول 2016

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هبوط طائرة كوبرا في جرش دون إصابات

هبوط طائرة كوبرا في جرش دون إصابات
السبيل- هبطت طائرة كوبرا مروحية اليوم اضطرارياً في بلدة قفقفا شمال جرش ولم تسفر عن إصابات.

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