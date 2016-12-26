هبوط طائرة كوبرا في جرش دون إصابات الإثنين, 26 كانون1/ديسمبر 2016 17:20 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل- هبطت طائرة كوبرا مروحية اليوم اضطرارياً في بلدة قفقفا شمال جرش ولم تسفر عن إصابات. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقاتتعليقات مميزةالإعجابات التعليقات (1) فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدثجمعةتبليغاحتمال الطيار معزوم على منسف في قفقفا ونزل على الغداء قبل 2 س http://maps.google.com/maps?z=15&q=,0اعجيني المشاركةURL قصير:FacebookTwitterردتعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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