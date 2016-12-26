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الإثننين 26 كانون الأول 2016

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ضبط مليونين حبة مخدرة اخفيت داخل ''بلاطات بريك'' - صور

ضبط مليونين حبة مخدرة اخفيت داخل &#039;&#039;بلاطات بريك&#039;&#039; - صور
السبيل - ضبطت ادارة مكافحة المخدرات مليونين و300 ألف حبة مخدرة اعدت للتهريب داخل "بلاطات بريكات".
وقالت ادارة الاعلام في مديرية الامن العام في بيان وصل " السبيل" الاثنين، ان العاملين في قاموا ومنذ اسابيع بتتبع عدد من الاشخاص المشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة بعد ورود معلومات تشير لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها خارج المملكة , حيث قام فريق تحقيقي خاص بمراقبة اولئك الاشخاص وتحركاتهم والاشخاص الذين يتعاملون معهم لتحديد مكان تخرين تلك المواد المخدرة وطريقة اخفائها .  
واضاف البيان ان التحقيقات وما تم جمعه من معلومات حول الاشخاص المشتبه بهم اكدت اخفائهم لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة وتخزينها داخل منزل في احدى مناطق شرق العاصمة عمان ، حيث وُضعت خطة لمداهمة ذلك المنزل , ونُفذت قبل ايام وضبط ثلاثة اشخاص داخله ، وبتفيشه عثر على عدد كبير من الدرمات الحديدية والتي وجد بداخلها بعد قصها مليونين وثلاثمائة الف حبة مخدرة اخفيت بطريقة دقيقة وفنيه داخلها .
وتابعت ادارة الاعلام الامني انه ضُبط  كذلك سلاح ناري داخل المنزل ، وبوشرت التحقيقات مع المقبوض عليهم وتبين من خلال التحقيقات تورط شخص رابع في القضية ما زال البحث جاريا عنه  .







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