ضبط مليونين حبة مخدرة اخفيت داخل ''بلاطات بريك'' - صور

السبيل - ضبطت ادارة مكافحة المخدرات مليونين و300 ألف حبة مخدرة اعدت للتهريب داخل "بلاطات بريكات".وقالت ادارة الاعلام في مديرية الامن العام في بيان وصل " السبيل" الاثنين، ان العاملين في قاموا ومنذ اسابيع بتتبع عدد من الاشخاص المشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة بعد ورود معلومات تشير لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها خارج المملكة , حيث قام فريق تحقيقي خاص بمراقبة اولئك الاشخاص وتحركاتهم والاشخاص الذين يتعاملون معهم لتحديد مكان تخرين تلك المواد المخدرة وطريقة اخفائها .

واضاف البيان ان التحقيقات وما تم جمعه من معلومات حول الاشخاص المشتبه بهم اكدت اخفائهم لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة وتخزينها داخل منزل في احدى مناطق شرق العاصمة عمان ، حيث وُضعت خطة لمداهمة ذلك المنزل , ونُفذت قبل ايام وضبط ثلاثة اشخاص داخله ، وبتفيشه عثر على عدد كبير من الدرمات الحديدية والتي وجد بداخلها بعد قصها مليونين وثلاثمائة الف حبة مخدرة اخفيت بطريقة دقيقة وفنيه داخلها .وتابعت ادارة الاعلام الامني انه ضُبط كذلك سلاح ناري داخل المنزل ، وبوشرت التحقيقات مع المقبوض عليهم وتبين من خلال التحقيقات تورط شخص رابع في القضية ما زال البحث جاريا عنه .