الإعدام شنقاً لأربعة متهمين قتلوا رجل أمن

Tweet السبيل- حكمت محكمة أمن الدولة في جلسة عقدتها اليوم الاثنين، على أربعة متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، قتلوا أحد مرتبات ادارة مكافحة المخدرات في العقبة في أيلول من العام الماضي.



وقررت المحكمة تجريم المتهمين الأربعة بجنايتي مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام قانون مكافحة المخدرات وأدت الى موت احد الموظفين بالاشتراك، وحيازة اسلحة اتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع ادت الى موت انسان.



كما قررت المحكمة حبس متهم آخر سنة ونصف السنة، وجرمته بجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، واعلنت المحكمة في قرارها براءة متهمين اثنين من التهم المسندة لهما.