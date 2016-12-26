أجواء باردة ورطبة اليوم

Tweet السبيل- ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم الاثنين مع بقائها أقل من مُعدلاتها بقليل، وتتراوح العظمى والصغرى بين 14 - 3 درجات مئوية، وفي العقبة والبحر الميت بين 19 - 11 درجة مئوية، بحسب موقع "طقس العرب".

ويكون الطقس أثناء النهار غائماً جزئياً مع احتمال هطل زخات خفيفة من المطر في مناطق مختلفة خاصةً في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً مع ظُهور كميات من السحب المنخفضة، وتتهيأ الفرصة لهطل الأمطار تدريجياً اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السُرعة.

وغدا الثلاثاء توقع "طقس العرب" أن يكون الطقس بارداً عُموماً، وشديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وغائماً وماطراً على فترات في شمال ووسط البلاد، متوقعا تشكل الضباب أحياناً فوق المرتفعات الجبلية مع تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السُرعة مع هبات قوية أحياناً، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.

