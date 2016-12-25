شاهد قلعة الكرك كما لم تراها من قبل بتصوير جوي

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نشرت صفحة "الجزيرة الأردن" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، تصويراً جوياً لقعة الكرك.



ونشرت المعلومات التالية عن القلعة: السبيل - رصدنشرت صفحة "الجزيرة الأردن" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، تصويراً جوياً لقعة الكرك.ونشرت المعلومات التالية عن القلعة:

قلعة الكرك هي إحدى أكبر وأهم قلاع الحملات الصليبيَّة بالأردن وبلاد الشام، تبلغ مساحتها 25,300 متر مربع وترتفع عن سطح البحر قرابة 1000 متر.



بُنيت القلعة على يد فولك أمير بيت المقدس لحماية الجهة الجنوبيَّة من بلاد الشام وتأمين الطريق بين دمشق ومصر أثناء الحروب الصليبية، وقد كانت من الحصانة والقوَّة بحيث حلَّت مكان قلعة الشوبك التي بُنيت جنوباً قبلها بثلاثين عاماً. ضرب صلاح الدين الأيوبي على القلعة حصاراً شديداً لفترة من الزَّمن، ثم تمكَّن من انتزاعها في أعقاب معركة حطين. انتقل حُكم القلعة لاحقاً إلى المماليك ثم العثمانيين، ولم يكن لها دورٌ تاريخيٌّ كبير بعد الحروب الصليبية حتى الثورة العربية الكبرى، التي لعبت فيها دوراً بالتحكُّم بطرق المواصلات بين الحجاز والشام ومصر.



