ماذا يفعل نجل خليفة حفتر في الأردن؟

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السبيل - قال ناشط ليبي إن نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر ظهر بشكل مفاجئ وهو يحمل رتبة نقيب على كتفيه، خلال حفل تخريج لعدد من الضباط الليبيين في الأردن. السبيل - قال ناشط ليبي إن نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر ظهر بشكل مفاجئ وهو يحمل رتبة نقيب على كتفيه، خلال حفل تخريج لعدد من الضباط الليبيين في الأردن.



ونقل موقع عربي "عربي21" قول الناشط علي العسبلي، في مشاركة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فرحنا بتخريج دفعة من ضباط القوات المسلحة في المملكة الأردنية اليوم، ولكن سرعان ما تبخرت تلك الفرحة بعد أن ظهرت علينا صور المدعو صدام ابن المشير حفتر وهو يضع على كتفيه رتبة نقيب بين ليله وضحاها!!”.



وأضاف العسبلي في مشاركته أن ظهور نجل حفتر بهذه الرتبة “يؤكد تحطم أحلامنا في مؤسسة عسكرية منضبطة وجيش نظامي حقيقي، وعودة مؤسسة الفرد والعائلة”.



وشبه العسبلي ظهور نجل حفتر بالزي العسكري بعودة الزمن إلى حقبة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي شغل أبناؤه مناصب عسكرية كبيرة في الجيش الليبي.



وسخر العسبلي من صدام وشقيقه خالد حفتر، الذي يحمل رتبة ضابط أيضا في قواته والده، وقال: “صدام وخالد على خطى أبناء العقيد القذافي.. السؤال من سيلعب دور عيشة؟! (يقصد عائشة نجلة القذافي)”.



وكان موقع مقرب من خليفة حفتر نشر صور تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات الخاصة التابعة له، بعد تلقيها تدريبات في الأردن.



وحضر حفل التخريج رئيس الأركان العامة لقوات حفتر، اللواء عبد الرازق الناظوري، وجرى الحفل في كلية الأمير هاشم للعمليات الخاصة في الأردن.



وظهر صدام حفتر في عدة صور خلال حفر التخريج وهو يرتدي زي ضابط جيش، ويحمل رتبة نقيب، ويجلس بجانب أحد الضباط الليبيين الكبار في الحفل.



يشار إلى أن الأردن يقدم الخدمات التدريبية للقوات التابعة لحفتر منذ سنوات، وقام بتخريج العديد من دورات الضباط، وكان أبرز المشاركين في حضور تخريجها اللواء الناظوري، علاوة عن الزيارات العديدة التي قام بها حفتر للأردن.