ما حقيقة سرقة سيارة نجل مدير الأمن؟

Tweet السبيل - نفى مصدر أمني الأنباء التي انتشرت، مساء اليوم الاحد، عن سرقة عن سيارة نجل مدير الأمن العام عاطف السعودي في منطقة طبربور بالعاصمة عمان .



وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن للعام لـ"السبيل" أنه لا صحة لسرقة سيارة نجل مدير الأمن العام، وأن ما يتم تناقله من بعض الاعلاميين مجرد اشاعة لا وجود لها".



وحذرت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام من أخبار قالت إنها تُنسب إلى مصادر أمنية لا صحة لها.



وقالت الإدارة: إن الفترة الأخيرة شهدت تداول مجموعة من الأخبار المنسوبة إلى مصادر أمنية، مشيرة إلى أن هذه الأخبار والرسائل التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والواتساب غير صحيحة ومفبركة هدفها نشر الفتنة والخوف وزعزعة الأمن بين أبناء المجتمع .



وأكدت مديرية الأمن العام ومن خلال الدوريات الإلكترونية التابعة لها عبر شبكة الإنترنت بأنه سيتم ملاحقة ومحاسبة من يتسبب في نشر هذه الإشاعات ، وتدعوا المديرية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي طارئ أو الاشتباه بأي أمر عبر رقم الطوارئ ' 911 ' على مدار الساعة .

