استمرار الطقس الشتوي ومنخفض جوي جديد الثلاثاء

Tweet

السبيل – يُتوقع ان يستمر الطقس الشتوي البارد بالتأثير على المملكة يوم الأحد، حيثُ تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي،وتسود أجواء وغائمة ورطبة في عُموم المناطق، مع تشكُل الضباب على فترات فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات من المطر بمشيئة الله في اجزاء من شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى.



الهُطولات قد تكون على شكل زخات خفيفة وغير هامّة من الثلج صباحاً فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية شمال البلاد في حال توفّر الهُطولات.



وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.



ويُحذر يوم الأحد من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الضباب والغيوم المُلامسة لسطح الأرض.





مُنخفض جوي جديد يوم الثلاثاء

ويُتوقع أن تتأثر المملكة بمُنخفض جوي يوم الثلاثاء، يتمركز شرق جزيرة قبرص، يترافق مع كُتلة هوائية باردة.



ويكون الطقس بارداً عُموماً، وشديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وغائماً وماطراً على فترات.



كما يتشكُل الضباب أحياناً فوق المرتفعات الجبلية مع تدني في مدى الرؤية الأفقية.

الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية نشطة السُرعة مع هبات قوية أحياناً، وتعمل على إثارة الغبار في بعض المناطق الصحراوية.