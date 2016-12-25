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الأحد 25 كانون الأول 2016

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بلاغ للشرطة بوجود سرقة في البادية يتسبب باصابة شخصين

بلاغ للشرطة بوجود سرقة في البادية يتسبب باصابة شخصين
السبيل – علاء الذيب
 
 
قال مصدر أمني ان غرفة العمليات تبلغت بتمام الساعة الرابعة فجراً اليوم الاحد بوجود سرقة في احدى مناطق البادية ، فتوجهت على الفور قوى امنية من قوات البادية لتلك المنطقة، وعند وصولهم ، اقدم "باص كيا" سريع على تنبيه اللصوص بوجود الشرطة ، ومن ثم لاذوا بالفرار.
 
وأضاف المصدر ، ان اربعة اشخاص كانوا داخل الباص ، قاموا باطلاق النار على القوى الامنية، التي ردت عليهم بالمثل، حيث اصيب احد الاشخاص بقدمه ، وهرب اثنين من مكان الحادثة.
 
وآشار المصدر، انه وبعد ساعات راجع احد الاشخاص مستشفى الزرقاء الحكومي وادعى تعرضه لعيار ناري ، حيث تبين انه من ضمن الاشخاص الذين كانوا في الحادثة ، ويخضع لعملية جراحية لاصابته بطلقه بمنطقة الظهر.
 
من جهته قال مصدر طبي في مسشتفى الزرقاء الحكومي ، ان فريق الطوارئ ادخل اثنين الى غرفة العمليات ، احدهم وصفت حالته بالمتوسطة، بينما الاخر اصابته سيئة.
 
ونوه المصدر ان فريق الجراحين كاملاً داخل غرفة العلميات ، لمتابعة حالته ، والاشراف على علاجه

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